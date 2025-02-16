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Создатель ChatGPT отверг многомиллиардное предложение Маска

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Совет директоров OpenAI отказал миллиардеру, руководителю департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илону Маску в покупке некоммерческой организации, контролирующей деятельность компании, рассказывает Tengri Life.

Как пишет NBC News, об этом заявил председатель совета директоров OpenAI Брет Тейлор.

"OpenAI не продается, и совет директоров единогласно отклонил очередную попытку господина Маска нарушить работу конкурентов", - сказал он.

По его словам, любая потенциальная реорганизация OpenAI укрепит некоммерческую организацию и ее миссию по обеспечению того, чтобы искусственный интеллект приносил пользу всему человечеству.

Напомним, Маск возглавил консорциум инвесторов, который выступил с предложением приобрести некоммерческую организацию, контролирующую деятельность OpenAI, за 97,4 миллиарда долларов. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман оригинально отреагировал на предложение Маска. Он отказался от сделки, написав пост в социальной сети X (бывший Twitter).

"Нет, спасибо, но мы можем купить Twitter за 9,74 миллиарда, если хотите", - написал он.

На что Маск коротко ответил: "Жулик".

В 2015 году Маск выступил одним из соучредителей компании OpenAI. Позже бизнесмен разорвал отношения со стартапом. Сообщается, что в настоящее время он судится с компанией и Альтманом, обвиняя их в корпоративных нарушениях, связанных с переходом OpenAI к традиционной коммерческой модели. На фоне судебного разбирательства Маск и Альтман обмениваются колкими комментариями в соцсети X.

OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю.


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URL: https://www.vb.kg/442984
Теги:
США, информационные технологии
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