Вдоль дороги Бишкек-Нарын Торугарт высадили хвойные деревья

Вдоль автодороги Бишкек - Нарын-Торугарт в рамках национальной кампании по улучшению окружающей среды "зеленое наследие" состоялась посадка хвойных деревьев. В рамках этого мероприятия было посажено 2000 оригинальных сосен Тянь-Шаня.

Мероприятие организовано Лесной службой при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, полномочным представительством президента Кыргызской Республики в Чуйской области, государственной администрацией Кеминского района и органами местной власти.

В мероприятии приняли участие министр чрезвычайных ситуаций КР, генерал-майор Бообек Ажикеев, директор лесной службы Мураталы Тагаев, глава государственной администрации-аким Кеминского района, сотрудники МЧС, лесники.

29 января текущего года в рамках данного мероприятия были посажены 500 ранее выращенных хвойных пород тяньшаньской сосны, направленные на улучшение экологической обстановки.

Основная цель мероприятия-улучшение экологической обстановки в регионе, а также усиление озеленения дорожных территорий. Кроме того, озеленительные работы вдоль автомобильной дороги Бишкек-Нарын-Торугарт помогут обеспечить экологическую устойчивость страны и улучшить условия озеленения территории.

В этом году планируется посадка деревьев на 50-километровом участке автодороги от Кеминского района до города Балыкчы.