Медер Абакиров встретился с баронессой Манзилой Удин

В рамках визита в Великобританию, заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Медер Абакиров провел двустороннюю встречу с членом палаты лордов, баронессой Манзилой Удин. В ходе встречи стороны обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества Кыргызской Республики и Великобритании и дальнейшие по их активизации.

Кроме того состоялись встречи с крупными финансовыми компаниями и банками, такими как: Oppenheimer Europe, Сiti Group, Societte Generale и ICBC Standart Bank, в ходе которых были детально обсуждены возможности и перспективы дальнейшего сотрудничества по вопросам реализации совместных проектов в Кыргызской Республике