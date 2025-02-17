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Медер Абакиров встретился с баронессой Манзилой Удин

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- Светлана Лаптева
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В рамках визита в Великобританию, заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Медер Абакиров провел двустороннюю встречу с членом палаты лордов, баронессой Манзилой Удин. В ходе встречи стороны обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества Кыргызской Республики и Великобритании и дальнейшие по их активизации.

Кроме того состоялись встречи с крупными финансовыми компаниями и банками, такими как: Oppenheimer Europe, Сiti Group, Societte Generale и ICBC Standart Bank, в ходе которых были детально обсуждены возможности и перспективы дальнейшего сотрудничества по вопросам реализации совместных проектов в Кыргызской Республике


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URL: https://www.vb.kg/442988
Теги:
Великобритания, Кыргызстан
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