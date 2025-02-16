Погода
$ 87.41 - 87.83
€ 91.14 - 92.14

Сборная Китая по футболу обыграла Кыргызстан на Кубке Азии

533  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Молодежная сборная Китая (U-20) продемонстрировала уверенную игру, одержав победу со счетом 5:2 над Кыргызстаном (U-20) в матче группы A Кубка Азии (U-20) 2025, который прошел на стадионе Baoan Sports Centre.

Игра выдалась напряженной, однако атака Китая оказалась значительно сильнее. Зу Пэньюй, вышедший на замену, стал ключевой фигурой матча, оформив два поздних гола и закрепив победу. Эта уверенная победа позволила Китаю досрочно выйти в четвертьфинал турнира.

Краткий обзор матча:

Китай с самого начала взял игру под контроль, показывая мощный атакующий футбол.

Кыргызстан боролся до конца, но не смог сдержать давление соперника.

Дубль Зу Пэньюя в концовке матча окончательно закрепил победу Китая.

После этой игры Китай (U-20) официально вышел в четвертьфинал, тогда как сборная Кыргызстана должна одержать победу в заключительном матче, чтобы сохранить шансы на плей-офф.

Что дальше?

Китай (U-20) проведет свой последний матч в группе, стремясь сохранить победную серию.

Кыргызстан (U-20) сыграет против Катара в решающем матче, где им необходима победа.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442990
Теги:
Китай, футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  