Сборная Китая по футболу обыграла Кыргызстан на Кубке Азии

Молодежная сборная Китая (U-20) продемонстрировала уверенную игру, одержав победу со счетом 5:2 над Кыргызстаном (U-20) в матче группы A Кубка Азии (U-20) 2025, который прошел на стадионе Baoan Sports Centre.

Игра выдалась напряженной, однако атака Китая оказалась значительно сильнее. Зу Пэньюй, вышедший на замену, стал ключевой фигурой матча, оформив два поздних гола и закрепив победу. Эта уверенная победа позволила Китаю досрочно выйти в четвертьфинал турнира.

Краткий обзор матча:

Китай с самого начала взял игру под контроль, показывая мощный атакующий футбол.

Кыргызстан боролся до конца, но не смог сдержать давление соперника.

Дубль Зу Пэньюя в концовке матча окончательно закрепил победу Китая.

После этой игры Китай (U-20) официально вышел в четвертьфинал, тогда как сборная Кыргызстана должна одержать победу в заключительном матче, чтобы сохранить шансы на плей-офф.

Что дальше?

Китай (U-20) проведет свой последний матч в группе, стремясь сохранить победную серию.

Кыргызстан (U-20) сыграет против Катара в решающем матче, где им необходима победа.