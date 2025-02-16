Атлеты Бишкека завоевали 19 медалей на Кубке КР по тяжелой атлетике

Атлеты из Бишкека продемонстрировали выдающиеся результаты на Кубке Кыргызстана по тяжелой атлетике, завоевав в общей сложности 19 медалей. Соревнования, прошедшие в Бишкеке, собрали сильнейших спортсменов со всей страны, которые боролись за национальные титулы.

Команда Бишкека доминировала в нескольких весовых категориях, демонстрируя силу, мастерство и преданность спорту. Их впечатляющий медальный успех подчеркивает растущее влияние города в тяжелой атлетике и эффективность его тренировочных программ.

Кубок Кыргызстана по тяжелой атлетике остается одним из самых престижных соревнований страны, предоставляя спортсменам возможность проявить себя и подготовиться к международным стартам. Благодаря этому выдающемуся достижению бишкекские штангисты еще больше укрепили свою репутацию среди лучших в стране.