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Атлеты Бишкека завоевали 19 медалей на Кубке КР по тяжелой атлетике

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- Самуэль Деди Ирие
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Атлеты из Бишкека продемонстрировали выдающиеся результаты на Кубке Кыргызстана по тяжелой атлетике, завоевав в общей сложности 19 медалей. Соревнования, прошедшие в Бишкеке, собрали сильнейших спортсменов со всей страны, которые боролись за национальные титулы.

Команда Бишкека доминировала в нескольких весовых категориях, демонстрируя силу, мастерство и преданность спорту. Их впечатляющий медальный успех подчеркивает растущее влияние города в тяжелой атлетике и эффективность его тренировочных программ.

Кубок Кыргызстана по тяжелой атлетике остается одним из самых престижных соревнований страны, предоставляя спортсменам возможность проявить себя и подготовиться к международным стартам. Благодаря этому выдающемуся достижению бишкекские штангисты еще больше укрепили свою репутацию среди лучших в стране.


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URL: https://www.vb.kg/442992
Теги:
тяжелая атлетика, чемпионат, Кыргызстан
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