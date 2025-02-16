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Бишкек примет чемпионат Кыргызстана по джиу-джитсу

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- Самуэль Деди Ирие
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Бишкек готовится принять Чемпионат Кыргызстана по джиу-джитсу 2025, который состоится 22 февраля 2025 года. Соревнования пройдут в столичной гимназии №29 и станут первым этапом отбора спортсменов для участия в Юношеских Азиатских играх 2025 года.

Позже, 27 сентября 2025 года, столица также примет AJP Tour Bishkek International Jiu-Jitsu Championship 2025, который пройдет в категориях Gi и No-Gi. В этом престижном международном турнире смогут принять участие спортсмены всех национальностей, уровней подготовки и возрастных групп. Ожидается, что соревнования соберут лучших бойцов со всего региона.

Эти масштабные турниры подчеркивают растущий статус Бишкека как центра боевых искусств и подтверждают приверженность Кыргызстана развитию джиу-джитсу на национальном и международном уровнях.


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URL: https://www.vb.kg/442994
Теги:
чемпионат, Бишкек, Кыргызстан
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