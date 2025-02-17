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В Кыргызстане подготовили феромоновые ловушки для борьбы с вредителями

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- Светлана Лаптева
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Департамент химизации, защиты и карантина растений КР закупил 3510 единиц феромоновых ловушек для 20 видов карантинных вредителей из ФГБУ "ВНИИКР" Российской Федерации в целях полноценного проведения обследовательских мероприятий на карантинных вредных организмах к 2025 году.

Феромоновые ловушки используются территориальными управлениями Департамента для выявления и борьбы с карантинными вредными организмами во время вегетации сельскохозяйственных культур.

Феромоновая ловушка - позволяет четко определить, присутствует ли карантинный вредитель на определенной территории или нет.


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URL: https://www.vb.kg/442995
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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