В Кыргызстане подготовили феромоновые ловушки для борьбы с вредителями

Департамент химизации, защиты и карантина растений КР закупил 3510 единиц феромоновых ловушек для 20 видов карантинных вредителей из ФГБУ "ВНИИКР" Российской Федерации в целях полноценного проведения обследовательских мероприятий на карантинных вредных организмах к 2025 году.

Феромоновые ловушки используются территориальными управлениями Департамента для выявления и борьбы с карантинными вредными организмами во время вегетации сельскохозяйственных культур.

Феромоновая ловушка - позволяет четко определить, присутствует ли карантинный вредитель на определенной территории или нет.