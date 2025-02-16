В КР начата проверка семян зерновых колосовых культур

На сегодняшний день семеноводческими хозяйствами и хозяйствующими субъектами Кыргызстана засыпано 58,1 тыс. тонн семян зерновых колосовых культур при потребности в 64,6 тыс. тонн, что составляет 89,9% от потребности. Из указанного объема засыпано 18 тыс. тонн семян яровой пшеницы при потребности в 20,5 тыс. тонн, что составляет 88,4% от потребности.

Засыпка семян ярового ячменя составила 39,8 тыс. тонн при потребности в 43,9 тыс. тонн, обеспечено 90 %. Кроме того, обеспеченность семенами овса, гречихи, рис, сои и табака составила 100%.

Обеспеченность кукурузы – 93,0%, подсолнечника – 99,0%, зернобобовых – 99,9%, сафлор – 96,4%, хлопчатник – 85,5%, картошка – 95,3%, люцерна – 45,8, эспарцет – 54,1 и сахараной свеклы составляет – 55,7%.

В настоящее время специалистами региональных структур Департамента по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства начата проверка засыпанных семеноводческими хозяйствами и хозяйствующими субъектами республики семян зерновых колосовых культур с целью доведения их до кондиции.

По республике проверено 12,6 тысяч тонн семян яровых зерновых культур, в том числе 5,1 тысяч тонн яровой пшеницы и 7,5 тысяч тонн ярового ячменя. Из проверенных семян зерновых колосовых культур доведены до кондиции 11,8 тысяч тонн, или 20,4%, в том числе 4,75 тыс. тонн (26,2%) яровой пшеницы и 7,1 тыс. тонн (17,85%) ярового ячменя.