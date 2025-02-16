В КР прибыл запас вакцин на полгода от эпизоотических заболеваний животных

В соответствии с утвержденным планом по поддержанию эпизоотической обстановки на территории Кыргызстана и профилактике инфекционных заболеваний животных на первое полугодие 2025 года в районные и городские управления ветеринарной службы полностью поставлены вакцины для животных, биосредства, антигельминтные препараты с надлежащим хранением.

На месте частные ветеринарные специалисты в настоящее время проводят вакцинацию в соответствии с планом. Поэтому владельцы скота для своей безопасности и здоровья своих близких обязательно должны проводить профилактические вакцинации, дегельминтизацию скота.

В основном вакцинация крупного рогатого скота проводится два раза в год (весной, осенью) против девяти болезней. К ним относятся: бешенство, ящур, бруцеллез, сибирская язва, эхинококкоз, чума, пепел, сап и туберкулин.

Также в целях профилактики зоонозных заболеваний на всей территории республики проводится массовый форум "Медицинский врач - лечит человека, Ветеринар - человечество" и специальная открытая разъяснительная работа для школьников по профилактике зоонозных заболеваний. Такие мероприятия проводятся совместно с районными представителями центров профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического надзора, руководителями районов, главами айыл аймаков, представителями мэрии, сельскими комитетами здоровья, работниками сферы образования и здравоохранения, ветеринарами, главами пастбищных комитетов, руководителями племенных хозяйств.