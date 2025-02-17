С целью решения проблем на месте в сельском хозяйстве министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев провел встречу с жителями Чуйской области, на которой были подняты вопросы, связанные с подачей чистой воды в населенные пункты Чуйской области, ирригацией, строительством БДР, БСР, реабилитацией каналов, переработкой, вопросы пастбищ, животноводство, ввод в эксплуатацию торгово-логистических центров, кредитные вопросы и ветеринария.

Также на встрече были обсуждены результаты проводимой работы в области экспорта, отраслевых исследований, обмена опытом и подготовки кадров в аграрном секторе. Встреча была инициирована Бакытом Торобаевым с целью решения вопросов, поднятых делегатами на 3-м Народном съезде в области сельского хозяйства.

По итогам встречи были поставлены конкретные задачи по каждому из поднятых вопросов приняты решения.

Следует отметить, что в начале года, такая же встреча проходила в Ошской и Джалал-Абадской областях.