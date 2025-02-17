Федерация плавания Кыргызстана: развитие и достижения

Федерация плавания Кыргызской Республики (ФПКР) является официальной организацией, отвечающей за развитие и популяризацию водных видов спорта в стране. Она играет ключевую роль в подготовке спортсменов, организации соревнований и повышении уровня плавания в Кыргызстане.

История и цели

ФПКР была основана с целью создания профессиональной среды для развития плавания в стране. Федерация координирует деятельность спортивных клубов, тренеров и спортсменов, а также сотрудничает с международными организациями для продвижения кыргызских пловцов на мировой арене.

Основные задачи ФПКР включают:

Организацию и проведение национальных и международных соревнований. Подготовку и поддержку спортсменов различных возрастных категорий. Повышение квалификации тренеров и судей. Популяризацию плавания среди населения как здорового образа жизни.

Руководство и тренерский состав

Президентом ФПКР является Уланбек Таберикович Акматбаев, который активно способствует развитию федерации и укреплению международных связей. Главный тренер национальной сборной – заслуженный тренер Кыргызской Республики Евгений Георгиевич Петрашов, подготовивший многих успешных спортсменов.

Выдающиеся спортсмены

Федерация подготовила нескольких мастеров спорта международного класса. Среди них:

Антон Яременко – многократный призер международных соревнований.

Дарья Таланова – одна из самых титулованных пловчих Кыргызстана, представлявшая страну на Олимпийских играх.

Денис Петрашев - участник летних Олимпийских игр 2016 и 2020 годов.

Соревнования и международное сотрудничество

ФПКР организует множество турниров, включая традиционные "Веселые старты" и чемпионаты Кыргызстана. Федерация также активно участвует в международных соревнованиях, таких как чемпионаты мира, Кубки Азии и Олимпийские игры. Это дает возможность кыргызским спортсменам соревноваться с лучшими пловцами мира и повышать свой уровень мастерства.

Будущее кыргызского плавания

ФПКР продолжает активно работать над развитием инфраструктуры, привлечением инвестиций и популяризацией плавания среди молодежи. В перспективе – строительство новых бассейнов, развитие программ детского плавания и повышение конкурентоспособности кыргызских спортсменов на международной арене.