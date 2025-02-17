"Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0

ФК "Тоттенхэм Хотспур" одержал важную победу над "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0 на своем поле, впервые выиграв в премьер-лиге с ноября. Единственный гол в матче забил Джеймс Мэддисон, что позволило "шпорам" подняться выше "Юнайтед" в турнирной таблице.

Этот результат стал облегчением для главного тренера "Тоттенхэма" Анджэ Постекоглу, который находился под давлением из-за неудачных выступлений команды. "Это был не лучший наш матч, но мы проявили характер. Эта победа – важный шаг вперед", – заявил он после игры.

Для "Манчестер Юнайтед" поражение только усилило критику в адрес тренера Рубена Аморима. Его решение выпустить на поле 17-летнего нападающего Чидо Оби-Мартина на 91-й минуте вызвало недовольство болельщиков, которые назвали его "трусом" за несвоевременные тактические замены.

Поражение оставляет "МЮ" на 15-м месте, всего в нескольких очках от зоны вылета. Болельщики продолжают выражать обеспокоенность будущим клуба под руководством сэра Джима Рэтклиффа, который приобрел 29% акций в феврале 2024 года. Теперь Лига Европы остается единственным шансом команды на трофей в этом сезоне.