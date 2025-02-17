Реакция ММА-сообщества на бой Джареда Каннонира и Грегори Родригеса

Ожидаемый поединок между Джаредом Каннониром и Грегори Родригесом на UFC Fight Night 251 стал настоящим зрелищем, и ММА-сообщество активно делилось своими впечатлениями от этого захватывающего боя.

Несмотря на трудности в начале, 40-летний Джаред Каннонье продемонстрировал потрясающую стойкость и одержал победу техническим нокаутом в четвёртом раунде. Его восстановление и опыт получили высокую оценку как болельщиков, так и аналитиков.

Боец UFC Белал Мухаммад выразил восхищение выступлением Каннонье: "Просто невероятно! Он всё ещё в игре", - отметил он, подчеркнув впечатляющую способность ветерана восстановиться и завершить бой победой.

Аналитик Кенни Флориан также высказался о бойце: "Каннонье забрал третий раунд острым локтем и граунд-энд-паундом, а затем поставил точку в четвёртом, оформив технический нокаут. Родригес же снова столкнулся с проблемами в выносливости и темпе."

После боя Каннонье рассказал о тяжёлых ударах соперника: "Меня сильно потрясло, я упал, потому что Грегор бьёт как танк. Но я смог преодолеть это и вырвать победу", - прокомментировал он.

За выдающееся выступление оба бойца были удостоены бонуса "Бой вечера", получив по 50 000 долларов каждый.

Этот поединок стал ярким примером мужества и профессионализма, продемонстрированных обоими бойцами, и оставил значительный след в ММА-сообществе.