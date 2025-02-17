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"Бишкек сити" одержал победу в товарищеском матче против "Кыргызалтына"

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- Самуэль Деди Ирие
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Состоялся товарищеский матч между командами "Бишкек сити" и Кыргызалтын. В напряжённом поединке "Бишкек сити" одержал победу с минимальным счётом 1:0.

Единственный гол в матче оказался решающим, обеспечив победу команде "Бишкек сити". Обе команды продемонстрировали боевой настрой, но "Бишкек сити" сумел сохранить своё преимущество до финального свистка.

Этот матч стал отличной возможностью для обеих команд проверить свои силы перед предстоящими официальными встречами. Болельщики стали свидетелями зрелищной игры, а победители получили дополнительную мотивацию для будущих матчей.

Теперь мы с нетерпением ждём новых встреч, которые принесут ещё больше эмоций и захватывающих моментов!


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URL: https://www.vb.kg/443012
Теги:
футбол, Кыргызстан
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