Администрация президента объявила конкурс в области литературы и искусства

Администрация Президента Кыргызской Республики объявляет о начале приема творческих работ на соискание государственной премии Кыргызской Республики имени Токтогула в области литературы и искусства Министерствомкультуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики, а

также соответствующими творческими союзами Кыргызской Республики с 3 по 31марта 2025 года.

К рассмотрению принимаются творческие работы в областиизобразительного искусства, музыки, театрального искусства, киноискусства, драматургии и литературы (поэзия, проза), обнародованные в период с 1 января2023 года по 31 декабря 2024 года.

На соискание Государственной премии не принимаются:

– сборники произведений;

– литературные произведения, изданные без указания тиражаили

общим тиражом менее 1 000 (одна тысяча) экземпляров,

напечатанные трудночитаемым мелким шрифтом и плотным интервалом между строками;

– работы исследовательского и информационного характера;

– концертно-исполнительские программы, театрализованныепредставления и юбилейные постановки.

Лицам, претендующим на соискание Государственной премии, обращаться в Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политикиКыргызской Республики и соответствующие творческие союзы Кыргызской Республики.

По дополнительным вопросам обращаться по номеру телефона 55-77-64".