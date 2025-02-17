В Нью-Дели из-за давки на железнодорожной станции погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек, среди которых трое детей, погибли в результате давки на железнодорожной станции в Нью-Дели из-за задержки двух поездов, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на местные власти.

"По меньшей мере 15 человек, в том числе 10 женщин и трое детей, погибли после того, как внезапный наплыв пассажиров, вызванный задержкой двух поездов, направлявшихся на (паломнический обряд - ред.) Кумбха Мела, привел к давке на железнодорожной станции Нью-Дели в субботу вечером", - говорится в сообщении телеканала.

Местные власти проводят расследование. Для контроля ситуации на железнодорожной станции были развернуты дополнительные силы безопасности.

Источник: РИА Новости