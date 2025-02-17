В Оше создадут современный парк на улице Мамырова

Мэр города Ош Женишбек Токторбаев проинспектировал состояние улицы Мамырова. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в ходе мероприятия градоначальник отметил, что по улице Мамырова с двух сторон дороги появится новый современный парк с аллеей для отдыха горожан и гостей города.

На месте даны поручения провести разъяснительную работу по очистке и демонтажу находящихся здесь незаконных и временных объектов, а также подготовить соответствующий эскиз современного мультифункционального парка с аллеями, ЛЭД-экранами, системами освещения, особыми элементами и малыми архитектурными формами.

"Начиная с круговой дорожной развязки микрорайона Ак-Тилек с двух сторон дороги от улицы Мамырова будем строить новый современный парк. Здесь все соответствующие службы начнут усиленную работы. Данному парку необходимо дать имя известного деятеля, внесшего значимый вклад в развитие", - отметил мэр.

При этом градоначальник подчеркнул, что данный парк должен стать визитной карточкой города при въезде с юго-восточной стороны. Строительство парка будет вестись параллельно с проводимыми по улице Мамырова работами по капитальному асфальтированию дороги.