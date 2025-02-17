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В Таласе глава департамента Минтранса задержан за взятки

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- Бермет Таалайбекова
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В Таласской области была выявлена коррупционная схема в региональном отделе Министерства транспорта и коммуникации Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, начальник Таласского регионального отдела N3 Департамента дорожного хозяйства К. К. О. систематически получал незаконные денежные вознаграждения от руководителей дорожно-эксплуатационных предприятий. Взамен он принимал выполненные работы по ремонту и строительству автодорог без замечаний, что отрицательно сказывалось на качестве дорог.

11 февраля он был задержан в рамках уголовного дела и водворен в ИВС. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по привлечению других причастных к преступной деятельности.

ГКНБ призывает граждан сообщать о коррупционных проявлениях в государственных учреждениях по телефону горячей линии 312660475. Анонимность гарантируется.


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URL: https://www.vb.kg/443019
Теги:
ГКНБ, задержание, Таласская область, взятка
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