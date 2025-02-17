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Прокуратура расследует незаконное выделение земельных участков в Ороке

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Прокуратурой города Бишкек возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц бывшего Орокского айыл окмоту, обвиняемых в незаконном выделении земельных участков. В ходе проверки исполнения земельного законодательства было выявлено нарушение указа президента Кыргызской Республики от 29 декабря 2023 года о запрете на трансформацию земель и выделение участков под новое строительство в рамках административно-территориальной реформы.

В частности, 29 февраля 2024 года был незаконно передан земельный участок площадью 534 кв.м. гражданину К.Т. в селе Джал. Также была создана незаконная комиссия для проведения земельной амнистии, которая на основании её решений закрепила за гражданами 19 участков общей площадью 2,06 га, относящихся к самовольно застроенным жилым домам.

В связи с этим прокуратурой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 337 (злоупотребление должностным положением) УК. Расследование поручено УВД Ленинского района города Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/443022
Теги:
земельный участок, Бишкек, прокуратура
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