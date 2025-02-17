ГУОБДД приостановил стройку в Бишкеке после жалоб на шум в выходные

В Бишкеке приостановили работы строительной компании, которая нарушала покой горожан в выходные дни. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУОБДД Байказы Айтыкул уулу.

По его данным, на горячую линию поступили жалобы от жителей города, которые выразили недовольство по поводу проведения строительных работ в выходные. Горожане заявили, что шум мешает им отдыхать в выходные дни.

После получения обращений, сотрудники патрульной службы выехали на место и уведомили рабочих о жалобах жителей. Работы были временно приостановлены до понедельника, чтобы предоставить жителям возможность отдохнуть.

ГУОБДД призывает граждан о нарушениях на улице сообщать по WhatsApp номеру : 0777 102-102.