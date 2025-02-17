В Кыргызстане за 2024 год создано 59 сельхозкооператива

В 2024 году по республике создано 59 новых сельскохозяйственных кооперативов, которые активно осуществляют свою деятельность в сельскохозяйственном производстве. Из них:
В Чуйской области - 15
в Иссык – Кульской области-3;
в Ошской области – 11;
в Джалал-Абадской области – 12
в Таласской области – 6
в Нарынской области – 8
в Баткенской области – 4
Их общая обрабатываемая площадь составляет 4500 га, а количество членов - 413.
Департамент механизации, инновационных технологий и кооперации сельского хозяйства при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности совместно с органами местного самоуправления ведет работу по реализации в регионах "Программы развития сельскохозяйственной кооперации в Кыргызской Республике на 2023-2027 годы" Кабинета Министров.
Проводит работу по развитию и созданию кооперативной системы, принципам добровольного объединения мелких сельских товаропроизводителей в сельскохозяйственные кооперативы в регионах и внедрению механизма демократического управления.
В целях обучения, консультирования и предоставления информации в 2024 году, Департамент совместно с агентством "Тика" Турецкой Республики на базе Кыргызского национального аграрного университета имени Скрябина в информационно-учебном центре проводит учебные семинары фермерам по сельскохозяйственной кооперации.