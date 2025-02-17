Погода
$ 87.41 - 87.83
€ 91.14 - 92.14

В Кыргызстане за 2024 год создано 59 сельхозкооператива

294  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В 2024 году по республике создано 59 новых сельскохозяйственных кооперативов, которые активно осуществляют свою деятельность в сельскохозяйственном производстве. Из них:

В Чуйской области - 15

в Иссык – Кульской области-3;

в Ошской области – 11;

в Джалал-Абадской области – 12

в Таласской области – 6

в Нарынской области – 8

в Баткенской области – 4

Их общая обрабатываемая площадь составляет 4500 га, а количество членов - 413.

Департамент механизации, инновационных технологий и кооперации сельского хозяйства при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности совместно с органами местного самоуправления ведет работу по реализации в регионах "Программы развития сельскохозяйственной кооперации в Кыргызской Республике на 2023-2027 годы" Кабинета Министров.

Проводит работу по развитию и созданию кооперативной системы, принципам добровольного объединения мелких сельских товаропроизводителей в сельскохозяйственные кооперативы в регионах и внедрению механизма демократического управления.

В целях обучения, консультирования и предоставления информации в 2024 году, Департамент совместно с агентством "Тика" Турецкой Республики на базе Кыргызского национального аграрного университета имени Скрябина в информационно-учебном центре проводит учебные семинары фермерам по сельскохозяйственной кооперации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443026
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  