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В Оше задержаны лица, похитившие человека и вымогавшие крупную сумму денег

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ совместно с УВД города Ош задержаны лица, похитившие человека и вымогавшие крупную сумму денежных средств, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, 16 января текущего года в микрорайоне "Ак-Тилек" по улице Шоноева возле городской больницы неизвестные лица, применив физическую силу, посадили в автомашину марки "Daewoo гражданина К.Д.У., и увезли его в неизвестном направлении.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были установлены лица, похитившие гражданина К.Д.У., которыми оказались К.у.Т., 1990 г.р., К.у.К., 1991 г.р. и И.Н.И., 1991 г.р.

Злоумышленники увезли К.Д.У. в сторону Узгенского района Ошской области, где удерживали его 2 суток. В период удержания преступники заставили похищенного К.Д.У. перевести на мобильный кошелек денежные средства в размере 190 тысяч сомов.

По данному факту со стороны УВД г.Ош было возбуждено уголовное дело по ст.146 УК Кыргызской Республики. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий преступники были установлены и задержаны, а гр. К.у.Т. водворен в ИВС УВД г.Ош.

В настоящее время продолжаются следственные действия.


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URL: https://www.vb.kg/443036
Теги:
ОПГ, Ош, похищение, Кыргызстан
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