Внимание! В отдельной части Бишкека не будет воды

20 февраля 2025 года будет прекращена подача питьевой воды с 10:00 часов до 16:00 часов в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения, ограниченный улицами: ул. Тыналиева – от ул. Минжылкиева до ул. Ахунбаева.

Отключение связано с проведением ремонтных работ на городских водопроводных сетях.

МП "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.