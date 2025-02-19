Данияр Касымалиев: как утилизация отходов стала драйвером роста компании

Принципиально новый подход эколога, эксперта в горном деле и инженера-строителя к ликвидации отработанного автомобильного масла позволил компании выпускать новый продукт и экономить до 80% на дизельном топливе.

Обьем масла двигателя экскаватора Hitachi EX3600 – пожалуй, одной из самых необходимых машин в горнодобывающей отрасли – составляет 310 литров. Топливный бак вмещает 7200 литров топлива. Представьте, каковы затраты на обслуживание горнодобывающей техники несет рудник, ведь в автопарке не один экскаватор и бульдозер. Расходы можно превратить в доходы, утверждает Данияр Касымалиев, высококвалифицированный горный инженер с опытом в отрасли более 15 лет, карьера которого охватывает множество областей, начиная с горнодобывающей и заканчивая управлением экологическими проектами. Расспросили эксперта, как сделать утилизацию промышленных отходов выгодным предприятием и чем компетенции инженера-горняка могут пригодиться экологу.

– Данияр, Вы реализовали проект, где отработанное масло из тяжелой техники применяется для производства взрывчатых веществ, необходимых горнодобывающей отрасли. Это первый, не имеющий аналогов в Кыргызстане опыт, расскажите, какие технологии в нем применены?

– Мы внедрили процесс, при котором отработанное масло проходит фильтрацию. На этом этапе удаляются антифриз, механические примеси и вода. После этого очищенное масло используется в производстве взрывчатых веществ, обеспечивая правильный кислородный баланс и оптимальную детонацию. Кроме того, оно частично заменяет дизельное топливо, существенно сокращая затраты на его закупку.

Для реализации этого проекта я изучил международный опыт и современные технологии фильтрации. Благодаря этому мы запустили цех по переработке отработанного масла, который сократил объем промышленных отходов и превратил их в сырье для нового производства.

– Что заставило вас переключить внимание на экологию? В этой сфере известны и другие ваши новации, включая завод по утилизации автомобильных шин и полный отказ от пластиковых пакетов на руднике. Как вообще этого удалось добиться?

– Я убежден, что новый подход к утилизации отходов полезен не только для снижения экологической нагрузки, но и для создания замкнутых циклов производства. Это делает использование ресурсов более рациональным и экономически выгодным.

Например, завод по утилизации автомобильных шин перерабатывает отходы в резиновую крошку, которая используется в строительстве дорог. Отказ от пластиковых пакетов на руднике стал возможен благодаря внедрению культуры устойчивого развития среди сотрудников. Это был важный шаг в сторону осознанного потребления, который изменил подход компании к ресурсам.

– Ваш карьерный путь – это история постоянного развития: от рядового инженера до ключевого специалиста и эксперта-эколога. Какие компетенции горного инженера полезны экологу?

– Эти направления прекрасно дополняют друг друга. Горный инженер обладает глубокими знаниями о строении земной коры, особенностях добычи полезных ископаемых и воздействии этих процессов на окружающую среду. Он как никто другой может оценить влияние горнодобывающей деятельности на экосистемы и минимизировать это влияние. Мне всегда были интересны новые вызовы и возможности, где мои навыки и опыт могли быть максимально востребованы. Я переходил от одной области к другой, чтобы расти профессионально, а также оказывать влияние на успехи компании, коллектива и отрасли в целом. Мы должны осознать, что отходы – это скрытые ресурсы. Их грамотное использование приносит не только экономическую выгоду, но и формирует устойчивое будущее для общества.

Автор: Епифанова София