Игорь Шестаков: Почему ВОВ теряет место в школьной программе Кыргызстана?

Директор центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков считает, что Великая Отечественная война - это часть истории Кыргызстана, и её изучение не должно ограничиваться двумя часами в школе. Об этом он заявил "Азиатскому Экспрессу".

"В 2025 году, когда исполнится 80 лет со дня Победы, в стране уделяется особое внимание этому юбилею, Кыргызстан внёс значительный вклад в победу над фашистской Германией. Более 360 тысяч граждан республики были призваны на фронт, из них около 100 тысяч погибли и пропали без вести

В годы войны республика быстро перешла на выпуск военной продукции. Тружениками тыла были не только взрослые, но и подростки. Жители собирали собственные средства и даже вкладывали их в производство вооружений для фронта

До сих пор в стране жива память о помощи блокадному Ленинграду и этому событию посвящаются специальные мероприятия. Однако, несмотря на такие исторические события, проблемой остаётся приобщение молодёжи к этим героическим страницам истории нашей страны

Одиннадцать лет назад, когда я впервые проводил мероприятия, посвящённые Великой Отечественной войне и её значению для республики, с удивлением узнал, что в школах на изучение данной темы отводится не более двух часов

К сожалению, ситуация с тех пор не изменилась. Сейчас ВОВ также преподаётся в рамках истории Кыргызстана, и примерно час отводится на то, чтобы учитель рассказал о том, как кыргызстанцы воевали, а ещё один час - на работу в тылу. И в целом всё зависит от учителя, поскольку могут преподавать только один час. Причём в учебниках истории используется термин "Вторая мировая война", а не ВОВ. Но, как известно, Вторая мировая началась 1 сентября 1939 года и завершилась 2 сентября 1945 года, тогда как Великая Отечественная - это противостояние СССР и Германии с союзниками с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года. Как можно за учебный час охватить такой объёмный материал - даже представить невозможно. Однозначно, этот предмет истории Кыргызстана преподаётся формально и для галочки

И неудивительно, что для подрастающего поколения ВОВ может остаться неизвестной войной

Конечно, каждый год проходят акции "Бессмертный полк " и важные государственные мероприятия в рамках празднования 9 мая, но это всего лишь один день. А дальше - снова до следующих праздников

Из опыта участия в молодёжных конференциях в различных вузах нашей республики могу сказать, что уже не раз слышал вопросы о том, действительно ли СССР внёс серьёзный вклад в Победу и была ли она достигнута только благодаря участию западных союзников, прежде всего американцев.

Действительно, начиная с 2000-х годов Голливуд активно продвигает идею участия американских военных во Второй мировой войне. Появилось множество фильмов и компьютерных игр, в которых главная роль отводится солдатам союзнического или второго фронта. В играх найти бойцов Красной армии зачастую очень сложно, если они вообще присутствуют.

Последние 15 лет Запад активно переписывает историю в свою пользу, делая акцент на своих заслугах в победе над фашизмом. И, конечно, Кыргызстан вовлечён в этот внешнеполитический процесс. Примерно 10 лет назад в республике встал вопрос о том, что Георгиевская ленточка больше не актуальна. Её чуть ли не причислили к царской армии, которая подавляла восстание 1916 года. Хотя Георгиевская ленточка взята с орденов, которые вручали во время ВОВ.

Агиткампания против Георгиевской ленты вписывается в популярный тренд деколонизации Центральной Азии. Щедро спонсируемый, в первую очередь, британскими донорами, он затрагивает не только события 1920-х годов, но и более поздние периоды истории. Например, уже давно обсуждаются вопросы, связанные с Туркестанским легионом. Некоторые считают, что его бойцы, бывшие красноармейцы, перешедшие на сторону фашистской армии, были не сторонниками Гитлера, а чуть ли не боролись за независимость. Подобные слухи давно циркулируют в СМИ и общественном пространстве не только нашей страны.

Стоит отметить, что президент Садыр Жапаров ежегодно уделяет внимание празднованию Победы. При поддержке главы ГКНБ Камчыбека Ташиева снимается фильм о подвиге кыргызских бойцов, погибших во время ВОВ под Ржевом. Глава Министерства обороны Бактыбек Бекболотов всесторонне поддерживает проведение в столице акции "Бессмертный полк ". Секретарь Совбеза Марат Иманкулов также всегда поддерживает мероприятия, посвящённые 9 мая .

Однако, к сожалению, Министерство образования оказалось в стороне от этих процессов, хотя именно на него ложится основная ответственность за изучение Великой Отечественной войны в школах и вузах страны. Ведь именно Минобразования определяет, сколько времени и часов должно быть посвящено этой теме.

Такая, мягко говоря, странная позиция, как и сама программа по изучению истории Кыргызстана, возможно, связана с тем, что не только Министерство образования решает, сколько должно быть отведено времени на изучение ВОВ, но и спонсоры, финансирующие образовательный процесс, также рассматривают её с политической точки зрения.

Прежде всего, стоит упомянуть ЮСАИД (https://t.me/ExpressAsia/19070) - организацию, которая активно (https://t.me/ExpressAsia/19009) сотрудничает со сферой (https://t.me/ExpressAsia/18983?single) образования на протяжении (https://t.me/ExpressAsia/18651) всех лет независимости КР. Именно поэтому в наших учебниках упоминается Вторая мировая война, а не Великая Отечественная.

В этой связи Центр экспертных инициатив "ОЙ ОРДО" предлагает реализовать проект, в рамках которого историки и эксперты проведут лекции в школах и вузах страны, посвящённые 80-летию Победы .

Надеюсь, это поможет молодёжи лучше узнать и объективно понять историю ВОВ, а также вклад Кыргызстана в разгром фашизма.

Мы хотели бы предложить Министерству образования рассмотреть возможность сотрудничества в этом направлении. Именно в годовщину Великой Победы нужно изменить школьную программу. Понятно, что организации, которые в нашей стране занимаются исторической памятью, каким-то образом деликатно обходят этот вопрос. Но пришло время кардинальных перемен, прежде всего, в сохранении памяти о тех, кто героически сражался на фронте и отдал свои жизни ради мира. Тем более, что история ВОВ - это история тысяч семей кыргызстанцев", - сказал политолог.