Вместимость нового стадиона вблизи Бишкека будет увеличена

Новый стадион, строящийся на окраине Бишкека, изначально был рассчитан на 45 тысяч зрителей. Однако, в соответствии с требованиями Азиатской футбольной конфедерации, для проведения церемонии открытия, стартового матча и финала Кубка Азии стадион должен вмещать не менее 50 тысяч человек. В связи с этим в проект строительства были внесены соответствующие корректировки, и теперь новая арена будет рассчитана на 51 тысячу зрителей.

Строительные работы ведутся в рамках проекта, и внесение данных изменений не создаст сложностей. Ожидается, что строительство нового стадиона завершится осенью 2026 года.