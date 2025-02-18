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Вместимость нового стадиона вблизи Бишкека будет увеличена

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- Самуэль Деди Ирие
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Новый стадион, строящийся на окраине Бишкека, изначально был рассчитан на 45 тысяч зрителей. Однако, в соответствии с требованиями Азиатской футбольной конфедерации, для проведения церемонии открытия, стартового матча и финала Кубка Азии стадион должен вмещать не менее 50 тысяч человек. В связи с этим в проект строительства были внесены соответствующие корректировки, и теперь новая арена будет рассчитана на 51 тысячу зрителей.

Строительные работы ведутся в рамках проекта, и внесение данных изменений не создаст сложностей. Ожидается, что строительство нового стадиона завершится осенью 2026 года.


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URL: https://www.vb.kg/443056
Теги:
футбол, Кыргызстан
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