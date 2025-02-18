17-летняя кыргызстанка выиграла золото на турнире по борьбе в Швеции

17-летняя кыргызстанская спортсменка Манзура Жусуева завоевала золотую медаль на престижном международном турнире по спортивной борьбе Klippan Lady Open 2025, который проходил в Швеции с 14 по 16 февраля.

Жусуева выступала в весовой категории до 61 кг среди спортсменок не старше 17 лет. В напряжённом финальном поединке она одержала победу над представительницей Германии Софией Шварц со счётом 4:2, завоевав высшую награду соревнований.

Помимо Жусуевой, ещё две кыргызстанские спортсменки поднялись на пьедестал:

Асель Токтосун кызы (46 кг) – серебряный призёр

Альбина Салымбекова (57 кг) – серебряный призёр

Благодаря успешным выступлениям кыргызстанские борцы заняли четвёртое место в общекомандном зачёте.

Klippan Lady Open – один из самых престижных женских турниров по борьбе, ежегодно собирающий сильнейших спортсменок со всего мира. Успех кыргызстанских спортсменок на этих соревнованиях подтверждает высокий уровень развития женской борьбы в стране.