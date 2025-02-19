Кыргызстанцы могут приобретать страховые полисы в онлайн режиме

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики внедрила возможность приобретения страхового полиса физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися резидентами Парка высоких технологий и Парка креативных индустрий.

Оформить полис можно в налоговом органе или онлайн в "Кабинете налогоплательщика" на сайте cabinet.salyk.kg.

Для этого необходимо войти в "Личный кабинет", в разделе "Модули" выбрать "Электронные сервисы". Далее в разделе "Электронный патент" выбрать "Полис".

Напомним, в соответствии с действующим законодательством, резиденты Парка высоких технологий и Парка креативных индустрий (физические лица/индивидуальные предприниматели) без наемных работников уплачивают страховые взносы в размере 12% от среднемесячной заработной платы путем приобретения страховых полисов.