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Кыргызстанцы могут приобретать страховые полисы в онлайн режиме

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- Светлана Лаптева
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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики внедрила возможность приобретения страхового полиса физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися резидентами Парка высоких технологий и Парка креативных индустрий.

Оформить полис можно в налоговом органе или онлайн в "Кабинете налогоплательщика" на сайте cabinet.salyk.kg.

Для этого необходимо войти в "Личный кабинет", в разделе "Модули" выбрать "Электронные сервисы". Далее в разделе "Электронный патент" выбрать "Полис".

Напомним, в соответствии с действующим законодательством, резиденты Парка высоких технологий и Парка креативных индустрий (физические лица/индивидуальные предприниматели) без наемных работников уплачивают страховые взносы в размере 12% от среднемесячной заработной платы путем приобретения страховых полисов.


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URL: https://www.vb.kg/443064
Теги:
ГНС, информационные технологии, Кыргызстан
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