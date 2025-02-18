Женская сборная Кыргызстана проиграла Непалу в турнире четырех наций

В стартовом матче Международного женского футбольного турнира в Катманду сборная Кыргызстана потерпела поражение от Непала со счетом 0:1. Единственный гол в матче был забит на 11-й минуте Бималой Чаудхари, что позволило непальской команде одержать победу.

Турнир четырех наций, в котором участвуют Непал, Кыргызстан, Мьянма и Ливан, является подготовительным этапом к отборочным матчам Кубка Азии AFC и чемпионата мира FIFA. Соревнования проходят в формате кругового турнира, по итогам которого две лучшие команды выйдут в финал.

Под руководством главного тренера Нематжана Закирова сборная Кыргызстана встретится с Мьянмой 20 февраля и Ливаном 23 февраля, рассчитывая на успешное выступление в следующих матчах.

В предыдущей встрече на Кубке Надежды в 2019 году Непал одержал убедительную победу над Кыргызстаном со счетом 8:2. Этот результат подтверждает силу непальской команды в региональном женском футболе.