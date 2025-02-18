Выявлен факт нарушения таможенных правил в таможне "Манас"

Сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможни "Манас" выявлен факт нарушения таможенных правил.

На территорию Кыргызстана из Швейцарии в адрес ОсОО "А.М.Д.Г." прибыл товар – искусственные зубы, стоматологические соединительные детали и прочие стоматологические приборы и устройства, общим весом 69,7 кг.

В ходе проверки установлено, что ОсОО "А.М.Д.Г." допустило недостоверную классификацию товаров по коду ТН ВЭД. Сумма таможенных платежей, подлежащих уплате в государственный бюджет, составила 315 504 сома.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП, собранные материалы переданы в Следственное управление Государственной таможенной службы.