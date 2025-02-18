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Выявлен факт нарушения таможенных правил в таможне "Манас"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможни "Манас" выявлен факт нарушения таможенных правил.

На территорию Кыргызстана из Швейцарии в адрес ОсОО "А.М.Д.Г." прибыл товар – искусственные зубы, стоматологические соединительные детали и прочие стоматологические приборы и устройства, общим весом 69,7 кг.

В ходе проверки установлено, что ОсОО "А.М.Д.Г." допустило недостоверную классификацию товаров по коду ТН ВЭД. Сумма таможенных платежей, подлежащих уплате в государственный бюджет, составила 315 504 сома.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП, собранные материалы переданы в Следственное управление Государственной таможенной службы.


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URL: https://www.vb.kg/443072
Теги:
Манас, нарушения, Кыргызстан, таможня
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