В Бишкеке уволили 20 водителей за грубые нарушения ПДД

Под председательством директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Улана Бейшенбаева состоялось собрание по вопросам безопасности дорожного движения и качества обслуживания в муниципальном общественном транспорте. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в ходе обсуждения водителям напомнили о строгом соблюдении ПДД, недопустимости превышения скорости и важности контроля технического состояния автобусов. Тем, кто нарушал правила, объявлены замечания, а 20 водителей уволены за грубые нарушения ПДД.

По итогам собрания поручено усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения среди водителей общественного транспорта и повысить качество обслуживания пассажиров.

Как отмечает мэрия, подобные собрания проводятся регулярно.