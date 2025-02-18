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В Бишкеке уволили 20 водителей за грубые нарушения ПДД

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- Назгуль Абдыразакова
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Под председательством директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Улана Бейшенбаева состоялось собрание по вопросам безопасности дорожного движения и качества обслуживания в муниципальном общественном транспорте. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в ходе обсуждения водителям напомнили о строгом соблюдении ПДД, недопустимости превышения скорости и важности контроля технического состояния автобусов. Тем, кто нарушал правила, объявлены замечания, а 20 водителей уволены за грубые нарушения ПДД.

По итогам собрания поручено усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения среди водителей общественного транспорта и повысить качество обслуживания пассажиров.

Как отмечает мэрия, подобные собрания проводятся регулярно.


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URL: https://www.vb.kg/443073
Теги:
мэрия, ПДД, Бишкек, общественный транспорт
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