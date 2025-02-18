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В аэропорту Торонто самолет Delta Airlines перевернулся при посадке

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В международном аэропорту Торонто имени Лестера Пирсона самолет авиакомпании Delta Airlines потерпел крушение во время посадки. Об этом сообщает канадская телекомпания CTV News.

По данным CTV News, восемь человек пострадали. В каком они состоянии, не уточняется.

По предварительным данным, на борту находились 80 человек.

Информацию о произошедшем подтвердили в аэропорту. "Toronto Pearson известно об инциденте при посадке самолета Delta Airlines, прибывшего из Миннеаполиса. На место происшествия выехали аварийные бригады", - говорится в сообщении аэропорта.

В местной полиции сообщили, что, по предварительным данным, большинство пассажиров не пострадали. "Насколько я понимаю, большинство пассажиров выбрались из самолета и не пострадали, но мы все еще пытаемся убедиться в этом, так что мы все еще находимся на месте происшествия и проводим расследование", - приводит Reuters слова представительницы полиции региона Пил (провинция Онтарио) Сары Паттен.

В Федеральном управлении гражданской авиации США сообщили, что все 80 человек, находившихся на борту, были эвакуированы. BBC News со ссылкой на медицинские службы Онтарио пишет, что трех человек в критическом состоянии доставили в больницы.

Источник: Медуза


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URL: https://www.vb.kg/443075
Теги:
США, самолеты, крушение
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