В Москве уроженца Кыргызстана ранили из трамвата

МИД Кыргызстана прокомментировал распространенное в социальных сетях видео дорожного конфликта с применением оружия.

По предварительной информации, полученной посольством КР в РФ от компетентных органов, инцидент произошел 14 февраля 2025 года на одной из улиц Москвы. В ходе конфликта был использован травматический пистолет в отношении водителя такси.

Пострадал гражданин Кыргызстана Ш.С., 1998 года рождения, который был госпитализирован для оказания медицинской помощи.

Возбуждено уголовное дело по статье 115, часть 2 (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан, травматическое оружие изъято. Следственные мероприятия продолжаются.

Как отмечает ведомство, пострадавший Ш.С. является гражданином России.