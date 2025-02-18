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Новак Джокович критикует "фаворитизм" в деле о допинге Янника Синнера

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- Самуэль Деди Ирие
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Теннисист Новак Джокович выступил с критикой в адрес предполагаемого "фаворитизма" в деле о допинге Янника Синнера, заявив, что наказание, полученное первой ракеткой мира, было слишком мягким по сравнению с предыдущими случаями.

Синнер, недавно возглавивший рейтинг ATP, сдал положительный тест на клостебол, запрещенное вещество, и получил трехмесячную дисквалификацию. Относительно короткий срок наказания вызвал споры в теннисном сообществе. Многие игроки, включая Джоковича, ставят под сомнение справедливость этого решения.

Джокович напомнил о предыдущих случаях, когда игроки получали значительно более длительные дисквалификации за аналогичные нарушения. В частности, он упомянул бывшую первую ракетку мира Симону Халеп, которая изначально получила четырехлетний запрет (позже сокращенный) после положительного теста на роксадустат, а также британку Тару Мур, отбывшую длительное отстранение за нарушение антидопинговых правил.

"В антидопинговой системе есть несоответствия, и многие игроки считают, что в некоторых случаях проявляется фаворитизм", – заявил Джокович на пресс-конференции. "Нам нужна прозрачность и равное отношение ко всем игрокам, независимо от их рейтинга или статуса".

Профессиональная ассоциация теннисистов (PTPA), соучредителем которой является Джокович, призвала к тщательному пересмотру антидопинговой системы, требуя реформ для обеспечения справедливости и ответственности.

В свою очередь, Синнер заявил о своей невиновности, объяснив, что запрещенное вещество попало в его организм случайно. Его юридическая команда добилась сокращения наказания, что позволит ему вернуться на корт к Открытому чемпионату Франции и Уимблдону.

Этот скандал вызвал дискуссии о возможных предвзятостях в антидопинговой политике тенниса и о том, получают ли игроки из топ-рейтинга особое отношение. Пока споры продолжаются, Джокович и другие игроки требуют более тщательной проверки и реформ в системе антидопинга в спорте.


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URL: https://www.vb.kg/443077
Теги:
теннис
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