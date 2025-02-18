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В Кыргызстане начата весенняя вакцинация скота

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- Светлана Лаптева
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В целях стабилизации эпизоотической ситуации в стране и профилактики инфекционных заболеваний животных на всей территории Кыргызстана начаты весенние вакцинации скота. В настоящее время животным вводят вакцину против бешенства, а собакам и кошкам вводят лекарства от эхинококкоза.

Ветеринарная служба призывает всех граждан сделать весеннюю вакцинацию сельскохозяйственных и домашних животных! Потому что это важно для здоровья всех нас.

Напомним, что вакцинация крупного рогатого скота ежегодно закупается в республиканском бюджете от девяти болезней. К ним относятся: бешенство, молочница, бруцеллез, сибирская язва, эхинококкоз, убой овец и коз, Ясень, чесотка лошадей, туберкулез (среди крупного рогатого скота и птиц).

Отметим, что в целях профилактики этих зоонозных заболеваний районными, городскими управлениями Ветеринарной службы организованы специальные открытые уроки для школьников, проводится разъяснительная работа среди населения.


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URL: https://www.vb.kg/443079
Теги:
Кыргызстан, животные, вакцинация
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