В Кыргызстане начата весенняя вакцинация скота

В целях стабилизации эпизоотической ситуации в стране и профилактики инфекционных заболеваний животных на всей территории Кыргызстана начаты весенние вакцинации скота. В настоящее время животным вводят вакцину против бешенства, а собакам и кошкам вводят лекарства от эхинококкоза.

Ветеринарная служба призывает всех граждан сделать весеннюю вакцинацию сельскохозяйственных и домашних животных! Потому что это важно для здоровья всех нас.

Напомним, что вакцинация крупного рогатого скота ежегодно закупается в республиканском бюджете от девяти болезней. К ним относятся: бешенство, молочница, бруцеллез, сибирская язва, эхинококкоз, убой овец и коз, Ясень, чесотка лошадей, туберкулез (среди крупного рогатого скота и птиц).

Отметим, что в целях профилактики этих зоонозных заболеваний районными, городскими управлениями Ветеринарной службы организованы специальные открытые уроки для школьников, проводится разъяснительная работа среди населения.