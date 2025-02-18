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В Чуйской и Таласской областях прошли семинары по судебным экспертизам

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В ГУВД Чуйской и Таласской областей прошли обучающие семинары для следователей и автоинспекторов. Об этом сообщает Судебно-экспертная служба.

По ее данным, мероприятия были организованы с целью повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов в сфере судебных экспертиз.

Эксперты Судебно-экспертной службы при МЮ КР совместно с Республиканским центром судебно-медицинских экспертиз разъяснили изменения в законодательстве, касающиеся назначения и проведения судебных экспертиз. Особое внимание было уделено нюансам исследования дорожно-транспортных происшествий, судебно-биологических экспертиз и работе с вещественными доказательствами.

Начальник отдела судебно-автотехнических экспертиз СЭС при МЮ КР Нурзат Кулеков провел практическое занятие по составлению первичных документов, составляемых при дорожно-транспортных происшествий. В ходе мероприятия автоинспекторы изучили обнаружение и фиксации признаков характеризующих места дорожно-транспортных происшествий, порядок составления схем дорожно-транспортных происшествий. Обучение сопровождалось практическими демонстрациями, что позволило участникам закрепить полученные знания на реальных примерах.


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URL: https://www.vb.kg/443086
Теги:
Министерство юстиции, Кыргызстан
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