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КР обсудил сотрудничество с крупнейшими британскими компаниями и банками

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- Бермет Таалайбекова
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В рамках визита в Великобританию кыргызская делегация провела встречи с представителями ведущих финансовых институтов – Oppenheimer Europe, Citi Group, Societe Generale и ICBC Standard Bank.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики. По ее данным, основное внимание уделено перспективам совместных проектов и расширению инвестиционного сотрудничества.

В составе делегации принял участие заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Назарбек Малаев. Кыргызстан продолжает работу по привлечению стратегических партнеров и укреплению международных экономических связей.

Информация подготовлена по материалам МИД КР.


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URL: https://www.vb.kg/443088
Теги:
Великобритания, сотрудничество, Кыргызстан
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