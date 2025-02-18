КР обсудил сотрудничество с крупнейшими британскими компаниями и банками

В рамках визита в Великобританию кыргызская делегация провела встречи с представителями ведущих финансовых институтов – Oppenheimer Europe, Citi Group, Societe Generale и ICBC Standard Bank.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики. По ее данным, основное внимание уделено перспективам совместных проектов и расширению инвестиционного сотрудничества.

В составе делегации принял участие заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Назарбек Малаев. Кыргызстан продолжает работу по привлечению стратегических партнеров и укреплению международных экономических связей.

Информация подготовлена по материалам МИД КР.