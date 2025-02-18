В Бишкеке прошел турнир по футзалу на Кубок "Достук"

В Бишкеке с 14 по 16 февраля прошел ежегодный турнир по футзалу на Кубок "Достук". Об этом сообщает столичный муниципалитет .

По его данным, соревнования прошли среди работников сферы физической культуры и спорта. Приняли участие команды из 7 областей страны, а также команда Департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек. Всего в турнире приняли участие около 100 человек.

Турнир организован в рамках Указа Президента Кыргызской Республики "О мерах по дальнейшему развитию футбола в Кыргызской Республике на 2024–2034 годы". Главной целью соревнований стало развитие футбола в стране, популяризация здорового образа жизни и укрепление связей между регионами.

По итогам турнира призовые места распределились следующим образом:

1 место – команда Чуйской области;

2 место – команда Иссык-Кульской области;

3 место – команда Нарынской области.

Помимо командных наград, турниром предусмотрены и индивидуальные призы, которые вручены лучшим игрокам в нескольких номинациях.

Организаторами турнира выступили Департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек.