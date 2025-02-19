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В Узгенском рыбном хозяйстве откроют современный цех инкубации

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- Светлана Лаптева
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На базе Узгенского рыбного хозяйства в Ошской области состоялась церемония закладки капсулы в фундамент современного цеха инкубации икры карповых видов рыб.

По данным Минсельхоза КР, строительство инкубационного цеха полностью финансируется турецким агентством сотрудничества и координации при Министерстве культуры и туризма Турецкой Республики.

Современные технологии воспроизводства молоди рыб позволят значительно увеличить объемы производства товарной рыбы высокого качества Предприятие будет способствовать увеличению и сохранению водных биологических ресурсов южного региона нашей республики, обеспечению продовольственной безопасности и независимости.

Целью инкубационного цеха является увеличение производства рыбы и водных биоресурсов в будущем, что будет способствовать устойчивому развитию рыбной отрасли, а также созданию стабильных и высокопродуктивных рыбных хозяйств, способных удовлетворить спрос на рыбу не только на юге Кыргызстана, но и в других регионах.


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URL: https://www.vb.kg/443092
Теги:
Минсельхоз, Турция, Кыргызстан
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