В Узгенском рыбном хозяйстве откроют современный цех инкубации

На базе Узгенского рыбного хозяйства в Ошской области состоялась церемония закладки капсулы в фундамент современного цеха инкубации икры карповых видов рыб.

По данным Минсельхоза КР, строительство инкубационного цеха полностью финансируется турецким агентством сотрудничества и координации при Министерстве культуры и туризма Турецкой Республики.

Современные технологии воспроизводства молоди рыб позволят значительно увеличить объемы производства товарной рыбы высокого качества Предприятие будет способствовать увеличению и сохранению водных биологических ресурсов южного региона нашей республики, обеспечению продовольственной безопасности и независимости.

Целью инкубационного цеха является увеличение производства рыбы и водных биоресурсов в будущем, что будет способствовать устойчивому развитию рыбной отрасли, а также созданию стабильных и высокопродуктивных рыбных хозяйств, способных удовлетворить спрос на рыбу не только на юге Кыргызстана, но и в других регионах.