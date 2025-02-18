В Бишкеке пройдет закрытый показ киноленты "Федя. Народный футболист" о легендарном Фёдоре Черенкове

В городе Бишкеке пройдет закрытый показ художественного фильма "Федя. Народный футболист" о жизни и спортивной карьере легендарного футболиста, полузащитника футбольного клуба "Спартак" (Москва) Фёдора Черенкова.

Режиссером фильма выступил Николай Акелькин, для которого фильм о Фёдоре Черенкове стал полноценным дебютом на большом экране - до этого он работал как режиссер-сценарист над короткометражкой "Двадцать девятый". Сценарий киноленты был написан им в соавторстве с известным телеведущим и журналистом Ильей Казаковым.

Консультантами фильма выступили непосредственно участники показываемых в фильме событий - футболист Сергей Родионов и дочерь Фёдора Черенкова Анастасия.

Главную роль исполнил актер Станислав Румянцев. В фильме также снялись такие известные российские актеры театра и кино, как Николай Фоменко, Борис Щербаков, Александра Дроздова, Сергей Петренко.

Сюжет фильма описывает события, когда Фёдор Черенков, давно мечтавший сыграть на Чемпионате мира, но тренер сборной СССР не дает ему шанса проявить себя на турнире. В этой связи полузащитник решает закончить с футболом, но поддержка семьи и любовь болельщиков заставляют игрока передумать и бороться за исполнение заветной мечты.

Съёмки киноленты проходили в городе Москве (ВДНХ, Театр на Таганке) и в Республике Беларусь.

Фильм снят продюсерским центром "Сделано в Дело" Сергея Шишкарёва при участии IVAN Production и поддержке Фонда кино.

На большой экран в нашей стране кинолента выходит 20 февраля 2025 года.

Справочно: Фёдор Черенков родился 25 июля 1959 года в городе Москве. В столичный "Спартак" футболиста пригласил знаменитый Константин Бесков.

Игру Федора Черенкова, выступавшего под 10-м номером, называли искусством в чистом его проявлении. Болельщики ходили на матчи с его участием как в кино: полузащитник обещал настоящее представление, ведь все голы он забивал с невероятным запалом и мастерством. Виртуозный игрок стал футбольной легендой и одним из немногих игроков, которого уважали болельщики других футбольных клубов.

Признаваясь несколько раз лучшим футболистом страны, он не всегда вызывался в сборную СССР. За сборную он сыграл всего лишь 34 игры, забив при этом 12 мячей.

Любовь Федора Черенкова к импровизациям на поле, тяга к творчеству не нравились главному тренеру сборной Валерию Лобановскому, предпочитавшему формировать команду из игроков киевского "Динамо".