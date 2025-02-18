Следующие выборы в ЖК скорее всего пройдут по мажоритарной системе

Судя по всему в Кыргызстане планируют кардинально изменить систему парламентских выборов. То есть отказаться от выборов депутатов по смешанной системе и полностью перейти к мажоритарной.

Напомним, согласно действующему законодательству, 54 депутата ЖК избираются по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам, а 36 – по мажоритарной, то есть по одномандатным округам.

С подобной инициативой выступили спикер ЖК Нурланбек Тургунбек улуу (Шакиев) и 8 депутатов, которые вынесли законопроект на общественное обсуждение.

Инициаторы хотят, чтобы все депутаты избирались по мажоритарной системе. Для проведения выборов предлагается поделить республику на 30 многомандатных округов, в каждом из которых изберут по 3 депутата (двое мужчин и одна женщина). При этом политические партии могут выдвигать только по одному кандидату в депутаты по каждому многомандатному округу путем тайного голосования на съезде. Также граждане могут самовыдвигаться.

Немаловажный факт, но помнится именно действующий спикер Нурланбек Тургунбек уулу больше года назад разработал проект закона об изменении государственного флага, который был принят, несмотря на многие возражения. Вскоре и президент Садыр Жапаров признал, что идея сменить флаг была его.

Позже опять же именно спикер стал инициатором смены гимна, заявив, что от его исполнения даже птицы пугаются. Теперь вот объявлен конкурс на создание новых текста и музыки гимна.

Ну и наконец ещё один немаловажный факт, так это то, что инициативу поддержал глава пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков, который у себя на странице в соцсети перечислил плюсы данных изменений в системе парламентских выборов

По его словам, мажоритарная система прежде всего обеспечит региональное представительство.

"По партийным спискам зачастую с одного района выходит 8-9 депутатов, а с другого ни одного. Теперь будет с каждого района. Кроме этого, станет больше возможностей для кандидатов-женщин, так как с одного округа должна будет избираться одна женщина.

Также депутат, покидающий пост, будет передавать мандат другому кандидату по списку", - заявил Орунбеков.