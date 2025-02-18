В Араване судья вынес вердикт, опираясь на показания покойного

ГКНБ КР выявил факт коррупции в судебной системе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, судья Араванского районного суда Ошской области Д.Н.Б. вынес неправосудное решение, признав право собственности гражданки З.Б. на земельный участок.

В ходе расследования выяснилось, что в основу решения легли показания свидетеля А.К., который скончался за три недели до заседания. Также судья сослался на свидетельства Г.Э. и Ю.Т., которые не участвовали в процессе.

Следствие продолжается, принимаются меры для привлечения виновных к ответственности.