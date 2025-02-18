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В Араване судья вынес вердикт, опираясь на показания покойного

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- Бактыгуль Акжолова
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ГКНБ КР выявил факт коррупции в судебной системе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, судья Араванского районного суда Ошской области Д.Н.Б. вынес неправосудное решение, признав право собственности гражданки З.Б. на земельный участок.

В ходе расследования выяснилось, что в основу решения легли показания свидетеля А.К., который скончался за три недели до заседания. Также судья сослался на свидетельства Г.Э. и Ю.Т., которые не участвовали в процессе.

Следствие продолжается, принимаются меры для привлечения виновных к ответственности.


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URL: https://www.vb.kg/443097
Теги:
Араванский район, Ошская область, судья, ГКНБ
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