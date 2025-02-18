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Сборная Кыргызстана по футболу проиграла Катару на Кубке Азии

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- Самуэль Деди Ирие
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олодежная сборная Кыргызстана (U20) столкнулась с серьезным испытанием на Кубке Азии, потерпев поражение от сборной Катара на стадионе Shenzhen Youth Football Training Base Centre 18 февраля 2025 года.

Ход матча

Катар вышел вперед на 28-й минуте, когда Тахсин Джамшид открыл счет. Ситуация для Кыргызстана осложнилась в конце первого тайма – Атай Эшенкулов получил красную карточку (45"+3), оставив команду вдесятером. Уже в добавленное время первого тайма Муат Таха (45"+5) удвоил преимущество Катара.

Во втором тайме Мохамед Гоуда (55") и Нурельдан Тамер (83") закрепили уверенную победу катарской сборной.

Турнирное положение и дальнейшие перспективы

После этого поражения Кыргызстан U20 остается на последнем месте в группе A, не набрав ни одного очка. В свою очередь, Катар U20 поднялся на третью строчку, сохраняя шансы на выход в следующий раунд.

В следующем матче Кыргызстану необходимо добиваться победы, чтобы сохранить надежды на продолжение борьбы в турнире.


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URL: https://www.vb.kg/443100
Теги:
Китай, футбол, Кыргызстан
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