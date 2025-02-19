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Жээнбек Кулубаев совершит официальный визит в Государство Кувейт

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- Назгуль Абдыразакова
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Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев 19-20 февраля совершит официальный визит в Государство Кувейт по приглашению министра иностранных дел Государства Кувейт Абдуллы Али Аль-Яхья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках визита запланированы переговоры глав внешнеполитических ведомств, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы кыргызско-кувейтского сотрудничества, включая политическое, торгово-экономическое, культурно-гуманитарное сотрудничество, а также взаимодействие в рамках международных организаций.

В ходе официального визита также состоятся двусторонние встречи Жээнбека Кулубаева с руководителями ряда государственных органов и ведомств для обсуждения перспектив расширения двустороннего взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес.


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URL: https://www.vb.kg/443109
Теги:
визит, Кувейт, Кыргызстан, МИД
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