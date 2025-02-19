Жээнбек Кулубаев совершит официальный визит в Государство Кувейт

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев 19-20 февраля совершит официальный визит в Государство Кувейт по приглашению министра иностранных дел Государства Кувейт Абдуллы Али Аль-Яхья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках визита запланированы переговоры глав внешнеполитических ведомств, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы кыргызско-кувейтского сотрудничества, включая политическое, торгово-экономическое, культурно-гуманитарное сотрудничество, а также взаимодействие в рамках международных организаций.

В ходе официального визита также состоятся двусторонние встречи Жээнбека Кулубаева с руководителями ряда государственных органов и ведомств для обсуждения перспектив расширения двустороннего взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес.