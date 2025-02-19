В КР утвержден проект "Финансирование сельского хозяйства-13 " на 2025 год

В рамках данного проекта предусмотрено предоставление кредита под 10 процентов на сумму не менее 4 092 769 440,0 сомов. (4 миллиарда 92 миллиона 769 тысяча 440 сом)

Срок реализации проекта составляет 36 месяцев для тех, кто занимается "животноводством", "растениеводством", "Водосберегающими оросительными технологиями", и 84 месяца для тех, кто занимается "лизингом сельскохозяйственной техники".

Отметим, что кредиты выдаются через открытые акционерные общества "Айыл Банк" и "Элдик банк" на беззалоговой основе до 300 000 сомов, под залог до 1 000 000 сомов.

Также по направление "животноводство" выделено 1 млрд 227 млн 800 тыс. сом, на "растениеводство" - 818,6 млн. сомов, по направлению "водосберегающие оросительные технологии" - 409,2 млн. сомов. и 1637,1 млн. сомов по направлению "лизинг сельскохозяйственной техники".