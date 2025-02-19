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В селе Барскоон учитель нашел повешенную школьницу, она умерла в больнице

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- Назгуль Абдыразакова
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5 февраля в милицию поступил поступил звонок из районной больницы о том, что жительница села Барскоон 2007 года рождения повесилась на веревке и в тяжелом состоянии доставлена в реанимацию. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, инцидент произошел 5 февраля около 11:25 в спортивном (борцовском) зале средней школы села Барскоон. Учитель физкультуры обнаружил девочку повешенной на металлической перекладине и быстро попытался помочь. На место происшествия прибыли педагоги и скорая помощь, после чего пострадавшая была доставлена в реанимацию районной больницы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 128 УК КР ("Доведение до самоубийства"), назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы.

14 февраля несовершеннолетняя девочка скончалась в больнице. Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/443113
Теги:
Иссык-Кульская область, суицид, школа, учитель, погиб ребенок
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