В Бишкеке ГКНБ выявил коррупцию среди судебных исполнителей

ГКНБ пресек коррупционную схему, организованную сотрудниками Первого следственного управления судебных исполнителей Ленинского района города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, в рамках работы по противодействию коррупции в судебной системе выявлены факты вымогательства денежных средств у граждан.

Следствием установлено, что судебные исполнители капитан А.А.А. и лейтенант М.Т.С. создавали условия для вымогательства и получения денег в своих корыстных интересах, затягивая процесс исполнения судебных решений. Обычно судебные исполнители обязаны действовать в интересах одной из сторон в гражданских спорах, однако они не выполняли своих обязательств, пока им не выплатят незаконное вознаграждение.

Кроме того, судебные исполнители ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, затягивая сроки по различным вопросам, таким как снятие ограничений на выезд за границу, и не направляя информацию о погашении задолженности до получения взятки за положительное решение.

18 февраля указанные сотрудники были задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 337 Уголовного кодекса КР ("Злоупотребление должностным положением"), и водворен в ИВС ГКНБ. В настоящее время продолжаются следственные мероприятия для привлечения к ответственности других должностных лиц, причастных к данным незаконным действиям.

ГКНБ напоминает о внесенных изменениях в законодательство, направленных на ужесточение наказаний за коррупционные преступления и предотвращение возможности коррупционеров избежать реального наказания.