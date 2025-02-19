В Кыргызстане запланировано строительство интеллектуального хаба

В Бишкеке состоялась встреча заместителя министра экономики и коммерции КР Санжара Болотова с делегацией крупных южнокорейских компаний Ecovice и Sunjin. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, обсуждалось строительство интеллектуального логистического хаба в Кыргызстане, что является продолжением реализации договоренностей в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного 4 декабря 2024 года.

На встрече стороны обсудили текущий ход разработки генерального плана проекта и представили опыт консорциума в сфере логистики. Санжар Болотов поблагодарил корейскую сторону за активное сотрудничество и выразил намерение укрепить экономические связи между Кыргызстаном и Кореей.

Компания Sunjin имеет в своем портфеле более 10 тысяч проектов в различных секторах, включая проектирование целых городов. В качестве примера их деятельности можно отметить планируемую больницу в Ташкенте на 500 койко-мест и IT-парк в Карачи, Пакистан, площадью более 76 тысяч квадратных метров.