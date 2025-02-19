Генпрокуратура КР информирует о мерах по защите прав предпринимателей

Генеральная прокуратура Кыргызской Республики информирует о мерах, направленных на защиту прав предпринимателей от незаконных действий должностных лиц.

В рамках задач, поставленных президентом Кыргызской Республики, особое внимание уделяется созданию благоприятных условий для ведения бизнеса, обеспечению прозрачности и законности в деятельности государственных органов.

В Кыргызской Республике действует ряд законодательных норм, призванных защитить предпринимателей от незаконного вмешательства и произвола. В частности:

- статья 338-1 Уголовного кодекса КР устанавливает уголовную ответственность за незаконное вмешательство в деятельность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. К таким действиям относятся незаконный отказ в регистрации, выдача лицензий или иных разрешений, а также иные ограничения прав предпринимателей;

- статья 436 Кодекса о правонарушениях КР предусматривает административную ответственность за незаконные проверки и вмешательство государственных органов в деятельность предпринимателей. Должностные лица, нарушающие права предпринимателей, могут быть оштрафованы на 150 расчетных показателей, если их действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Эти законодательные нормы подчеркивают приверженность государства защите прав предпринимателей и созданию условий для развития честной и прозрачной предпринимательской деятельности.

Генеральная прокуратура Кыргызской Республики призывает предпринимателей в случае незаконного воспрепятствования их деятельности или иного вмешательства обращаться по нижеследующим номерам телефонов по территориальности.