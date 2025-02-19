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Духовное управление мусульман Кыргызстана внедрило QR-коды для фитр-садака

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- Назгуль Абдыразакова
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Духовное управление мусульман Кыргызстана внедрило систему приема фитр-садака через QR-коды с использованием платежной платформы "Финик" (ООО "Система Quickpay") во всех мечетях страны. Об этом сообщает пресс-служба ДУМК.

По ее данным, главные имамы-хатибы и региональные имамы ознакомлены с порядком работы данной системы, которая упрощает процесс пожертвований.

Эта инновационная система предлагает ряд преимуществ для граждан и священнослужителей.

Это гарантирует, что каждое пожертвование направляется по назначению. Мобильное приложение "Финик" позволяет пользователям мгновенно просматривать полную информацию о всех платежах.


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URL: https://www.vb.kg/443126
Теги:
Орозо айт, ДУМК, Кыргызстан
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