Духовное управление мусульман Кыргызстана внедрило QR-коды для фитр-садака

Духовное управление мусульман Кыргызстана внедрило систему приема фитр-садака через QR-коды с использованием платежной платформы "Финик" (ООО "Система Quickpay") во всех мечетях страны. Об этом сообщает пресс-служба ДУМК.

По ее данным, главные имамы-хатибы и региональные имамы ознакомлены с порядком работы данной системы, которая упрощает процесс пожертвований.

Эта инновационная система предлагает ряд преимуществ для граждан и священнослужителей.

Это гарантирует, что каждое пожертвование направляется по назначению. Мобильное приложение "Финик" позволяет пользователям мгновенно просматривать полную информацию о всех платежах.